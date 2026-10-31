दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली, जानें ट्रैफिक में क्या होगा बदलाव
दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन INDIA 1 नवंबर को रैली करने जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन चुनाव से जुड़ी चिंताओं को लेकर है और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
इस वजह से, नेताजी सुभाष मार्ग टी-पॉइंट और दिल्ली गेट जैसी कम से कम 11 सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा।
मेट्रो से यात्रा करने की सलाह, 3,000 से ज्यादा जवान तैनात
ट्रैफिक प्रतिबंध सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेंगे। अगर आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो मेट्रो से यात्रा करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर मार्ग जैसी सड़कों पर बस सेवाएं सीमित होंगी।
सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। इनकी मदद के लिए AI-सक्षम CCTV कैमरे भी नजर रखेंगे। यदि आप DGB रोड की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो इसके बजाय चेम्सफोर्ड रोड - कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल - मिंटो रोड - भवभूति मार्ग का रास्ता ले सकते हैं।