दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली, जानें ट्रैफिक में क्या होगा बदलाव

ट्रैफिक प्रतिबंध सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेंगे। अगर आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो मेट्रो से यात्रा करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर मार्ग जैसी सड़कों पर बस सेवाएं सीमित होंगी।

सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। इनकी मदद के लिए AI-सक्षम CCTV कैमरे भी नजर रखेंगे। यदि आप DGB रोड की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो इसके बजाय चेम्सफोर्ड रोड - कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल - मिंटो रोड - भवभूति मार्ग का रास्ता ले सकते हैं।