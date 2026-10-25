पूर्वोत्तर में 18 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 100 करोड़ हवाला रैकेट का पर्दाफाश
ऑपरेशन ट्राइडेंट ने असम, मणिपुर और मिजोरम में फैले ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 23 अक्टूबर को, अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोहों से जुड़े कुल 18 लोगों को पकड़ा गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को भारत-म्यांमार-बांग्लादेश सीमाओं पर सक्रिय ड्रग नेटवर्क के लिए एक 'घातक झटका' बताया।
12 लाख रुपये जब्त, 100 करोड़ रुपये का हवाला रैकेट उजागर
इस ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने 12 लाख रुपये नकद और 500 डेटोनेटर जब्त किए। साथ ही, लगभग 100 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन का भी भंडाफोड़ हुआ है।
इसके अलावा, 1,424 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और 17.82 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया। यह बड़ी कार्रवाई ड्रग मार्गों को खत्म करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इनमें कुख्यात "डेथ ट्रायंगल कॉरिडोर" जैसे रास्ते शामिल हैं। सरकार ने घोषणा की है कि उनका लक्ष्य 31 दिसंबर 2029 तक देश से हर ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है।