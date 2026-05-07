'ऑपरेशन सिंदूर' का एक साल: भारत की सुरक्षा नीति का नया युग, ब्रह्मोस-आकाश ने दिखाया दम!
भारत ने हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरे होने पर इसे याद किया है। पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के जवाब में यह एक साहसी सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। इस ऑपरेशन में, भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार 7 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, वहीं भारतीय वायु सेना ने 2 अन्य ठिकानों पर हमला किया। इस पूरे अभियान में स्पष्ट लक्ष्य थे और सेनाओं के बीच जबर्दस्त तालमेल देखने को मिला। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इसे भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश और सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव बताया है।
'ऑपरेशन सिंदूर' ने ब्रह्मोस और आकाश की ताकत दिखाई
यह मिशन भारत की रक्षा रणनीति के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसी अपनी ही बनाई हुई तकनीक की क्षमता दुनिया ने देखी।
बड़े अधिकारियों ने बताया कि सेना के सभी अंग — थल सेना, वायु सेना, नौसेना, खुफिया विभाग और साइबर विंग — ने मिलकर कमाल का तालमेल दिखाया। एयर मार्शल भारती ने बताया कि इस कार्रवाई में कम से कम नुकसान हो, इसका खास ध्यान रखा गया।
वहीं, वाइस एडमिरल प्रमोद ने नौसेना की तेज और फुर्तीली प्रतिक्रिया की तारीफ की। यह ऑपरेशन दिखाता है कि कैसे मिलकर लड़ने और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने से भारत सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नया रास्ता बना रहा है।