'ऑपरेशन सिंदूर' का एक साल: भारत की सुरक्षा नीति का नया युग, ब्रह्मोस-आकाश ने दिखाया दम!

'ऑपरेशन सिंदूर' ने ब्रह्मोस और आकाश की ताकत दिखाई

यह मिशन भारत की रक्षा रणनीति के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसी अपनी ही बनाई हुई तकनीक की क्षमता दुनिया ने देखी।

बड़े अधिकारियों ने बताया कि सेना के सभी अंग — थल सेना, वायु सेना, नौसेना, खुफिया विभाग और साइबर विंग — ने मिलकर कमाल का तालमेल दिखाया। एयर मार्शल भारती ने बताया कि इस कार्रवाई में कम से कम नुकसान हो, इसका खास ध्यान रखा गया।

वहीं, वाइस एडमिरल प्रमोद ने नौसेना की तेज और फुर्तीली प्रतिक्रिया की तारीफ की। यह ऑपरेशन दिखाता है कि कैसे मिलकर लड़ने और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने से भारत सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नया रास्ता बना रहा है।