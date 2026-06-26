राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राइफलमैन की माता सुदेश कुमारी और पिता यश पॉल ने वीर चक्र ग्रहण किया

कौन हैं ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले 6 जवान? पहली बार सार्वजनिक हुए नाम

लेखन गजेंद्र 12:19 pm Jun 26, 202612:19 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार ने पहली बार उन शहीदों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' में अपनी जान गंवाई थी। शहीदों के विवरण अब सेना युद्ध स्मारक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन वीर जवानों में से 2 को वीर चक्र और वायु पदक से सम्मानित किया गया है। इन 6 सैनिकों के नाम नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विशेष ग्रेनाइट पट्टिकाओं पर स्थायी रूप से अंकित होगा।