'ऑपरेशन शेरवाली': 38वें दिन भी घुसपैठियों की तलाश, 4 जवान जख्मी

सरहद पर धमाके से 4 सैनिक घायल

सैनिक कठिन रास्तों के हर कोने की छानबीन कर रहे हैं। इसके लिए वे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि, 16 जून को सरहद पर एक नियमित गश्त के दौरान हुए माइन ब्लास्ट में 4 सैनिक घायल हो गए। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि ये ऑपरेशन कितने जोखिम भरे हो सकते हैं। गनीमत यह रही कि 4 सैनिकों को फौरन मेडिकल सहायता मिल गई और फिलहाल उनका उधमपुर के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है।