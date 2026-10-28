ऑपरेशन फायरवॉल 2026: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को OTP साझा करने वाले 2 और दबोचे गए, निशाने पर भारतीय नौसेना
आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े एक बड़े जासूसी मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान राजा कुमार और आदित्य कुमार के रूप में हुई है। इन दोनों को 'ऑपरेशन फायरवॉल 2026' के तहत बिहार से पकड़ा गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने भारतीय मोबाइल नंबरों से जुड़े व्हाट्सऐप अकाउंट सक्रिय करने में मदद की। ये नेपाल में बैठे एजेंट्स के जरिए पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटरों के साथ OTP शेयर करते थे। अब ये दोनों 10 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।
जांच का निशाना भारतीय नौसेना और रक्षा ठिकाने
यह जांच पिछले महीने शुरू हुई थी। इसका मकसद भारतीय नौसेना और रक्षा ठिकानों को मिलने वाले खतरों को रोकना है। अधिकारियों ने बताया कि राजा कुमार ने तो यहां तक कि सिम कार्ड के OTP के बदले पैसे लेने के लिए किसी और के नाम पर एक मोबाइल पेमेंट बैंक अकाउंट भी खुलवाया था। इस महीने की शुरुआत में नौसेना के एक कर्मचारी समेत 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इससे पता चलता है कि अधिकारी इन सुरक्षा खतरों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।