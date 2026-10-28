ऑपरेशन फायरवॉल 2026: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को OTP साझा करने वाले 2 और दबोचे गए, निशाने पर भारतीय नौसेना

यह जांच पिछले महीने शुरू हुई थी। इसका मकसद भारतीय नौसेना और रक्षा ठिकानों को मिलने वाले खतरों को रोकना है। अधिकारियों ने बताया कि राजा कुमार ने तो यहां तक कि सिम कार्ड के OTP के बदले पैसे लेने के लिए किसी और के नाम पर एक मोबाइल पेमेंट बैंक अकाउंट भी खुलवाया था। इस महीने की शुरुआत में नौसेना के एक कर्मचारी समेत 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इससे पता चलता है कि अधिकारी इन सुरक्षा खतरों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।