दिल्ली: लाखों वोटर लिस्ट से लापता, फिर भी नए नाम जुड़वाने में क्यों बेरुखी?

नए वोटर रजिस्ट्रेशन के आवेदनों की बात करें तो वेस्ट दिल्ली सबसे आगे है, जहां 33,377 आवेदन मिले हैं। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली (27,341), ईस्ट दिल्ली (26,212), साउथ ईस्ट दिल्ली (26,054) और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली (25,973) का नंबर आता है।

इसी दौरान, हजारों लोगों ने अपने वोटर कार्ड में सुधार करवाने के लिए भी आवेदन दिए हैं। ऐसे 'फॉर्म 8' के कुल 1,02,149 आवेदन मिले हैं। एक अच्छी खबर यह भी है कि इस संशोधन प्रक्रिया के दौरान जितनी भी गड़बड़ियों के नोटिस भेजे गए थे, उनमें से लगभग सभी को अब तक सुलझा लिया गया है। वोटर लिस्ट की अंतिम और अपडेटेड सूची 4 दिसंबर को जारी की जाएगी।