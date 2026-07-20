देश में 50 रुपये किलो के पार पहुंची प्याज की कीमत, सरकार ने संभाली कमान

इस कदम का उद्देश्य नवंबर में नई खरीफ की प्याज बाजार में आने तक आपूर्ति की कमी को पूरा करना है। खासकर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में प्याज की मांग काफी बढ़ जाती है। पिछले साल के मुकाबले प्याज के दाम 22.2 प्रतिशत ऊपर गए हैं, वहीं पिछले महीने ही थोक भाव में 30.3 प्रतिशत की भारी उछाल देखने को मिली थी। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 2 लाख टन प्याज खरीदने का फैसला किया है और किसानों के लिए खरीद की कीमत भी बढ़ा दी है।