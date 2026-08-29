दिल्ली में प्याज के दाम 45 पार: सस्ते प्याज के लिए उमड़ी भीड़, स्टोर हुए खाली
दिल्ली में प्याज के दाम बढ़कर 48 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में लोग NAFED और NCCF जैसे आउटलेट्स से 35 रुपये प्रति किलो की रियायती कीमत पर प्याज लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिख रहे हैं। आलम यह है कि स्टॉक बहुत देर तक नहीं टिक रहा।
राजीव चौक मेट्रो के NCCF आउटलेट पर तो 4 घंटे में ही 120 किलो प्याज बिक गया। वहीं, वसंत कुंज के स्टोर पर भी दोपहर 4 बजे तक करीब 50 किलो रियायती प्याज खत्म हो चुका था।
प्याज की चोरी और खरीद कीमतों में बढ़ोतरी
शहर तक प्याज पहुंचाना आसान नहीं रहा है। इसकी पहली बड़ी खेप भी देर से पहुंची और तो और, आदर्श नगर स्टेशन पर कुछ बोरियां चोरी तक हो गईं। सरकार को इस साल पर्याप्त प्याज खरीदने में काफी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन आपूर्ति बनाए रखने के लिए खरीद कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई है।
सरकार का अनुमान है कि तमाम उथल-पुथल के बावजूद, 2025-26 में प्याज का उत्पादन 30.6 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 30.7 मिलियन टन के मुकाबले लगभग उतना ही है।