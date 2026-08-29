दिल्ली में प्याज के दाम 45 पार: सस्ते प्याज के लिए उमड़ी भीड़, स्टोर हुए खाली

शहर तक प्याज पहुंचाना आसान नहीं रहा है। इसकी पहली बड़ी खेप भी देर से पहुंची और तो और, आदर्श नगर स्टेशन पर कुछ बोरियां चोरी तक हो गईं। सरकार को इस साल पर्याप्त प्याज खरीदने में काफी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन आपूर्ति बनाए रखने के लिए खरीद कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई है।

सरकार का अनुमान है कि तमाम उथल-पुथल के बावजूद, 2025-26 में प्याज का उत्पादन 30.6 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 30.7 मिलियन टन के मुकाबले लगभग उतना ही है।