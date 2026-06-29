भारत में 'ऐतिहासिक' सूखा जून: 115 साल की सबसे कम बारिश, मानसून पर संकट के बादल

IMD अपने पूर्वानुमान पर दोबारा विचार कर सकता है

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जून के लिए पहले से ही कम बारिश का अनुमान लगाया था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब उन्हें शायद अपने इस अनुमान पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। मानसून की शुरुआत देरी से हुई, और फिर कमजोर हवाओं और सूखे मौसम के मिजाज के कारण यह एक हफ्ते से ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ पाया। अब सभी की निगाहें अगले महीने यानी जुलाई पर टिकी हैं, उम्मीद है कि यह बारिश की इस कमी को पूरा कर पाएगा।