भारत में 'ऐतिहासिक' सूखा जून: 115 साल की सबसे कम बारिश, मानसून पर संकट के बादल
इस साल जून में भारत में सिर्फ 85.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह आमतौर पर होने वाली बारिश से लगभग 43 प्रतिशत कम है, और यह इसे इतिहास के सबसे सूखे जून महीनों में से एक बनाता है। इससे पहले, केवल 1905 और 2009 जैसे कुछ ही सालों में इतनी कम बारिश हुई थी। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो, सबसे सूखा जून 2009 में रहा था, जब सिर्फ 87.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी।
IMD अपने पूर्वानुमान पर दोबारा विचार कर सकता है
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जून के लिए पहले से ही कम बारिश का अनुमान लगाया था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब उन्हें शायद अपने इस अनुमान पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। मानसून की शुरुआत देरी से हुई, और फिर कमजोर हवाओं और सूखे मौसम के मिजाज के कारण यह एक हफ्ते से ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ पाया। अब सभी की निगाहें अगले महीने यानी जुलाई पर टिकी हैं, उम्मीद है कि यह बारिश की इस कमी को पूरा कर पाएगा।