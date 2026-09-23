पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी स्थिर, जानें अपने-अपने शहरों के दाम

कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। हैदराबाद में तो यह 115.69 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया। चंडीगढ़ के लोगों को जरूर कुछ राहत मिली है, क्योंकि वहां पेट्रोल सबसे सस्ता 98.10 रुपये में मिल रहा है। डीजल भी सबसे कम दाम पर 86.09 रुपये प्रति लीटर वहीं बिका।

वहीं, तिरुवनंतपुरम में डीजल सबसे महंगा 104.40 रुपये प्रति लीटर रहा। कीमतों में यह अंतर मुख्य रूप से राज्यों के टैक्स और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव की वजह से होता है। ऐसे में आप किस शहर में पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं, यह काफी अहम हो जाता है।