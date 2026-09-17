प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 'सेवा संकल्प बाइक यात्रा', 10 राज्यों में 40,000 किलोमीटर का सफर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और जनसेवा में उनके 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने 'सेवा संकल्प बाइक यात्रा' को हरी झंडी दिखाई।

यह मोटरसाइकिल रैली 10 राज्यों में करीब 40,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यह यात्रा वाराणसी और वडनगर से एक साथ शुरू हुई, जहां पार्किंग लॉट में सैकड़ों मोटरसाइकिलें तैयार खड़ी थीं। हर बाइक पर रैली के खास स्टिकर लगे हैं। इस यात्रा का समापन 7 अक्टूबर को होगा।