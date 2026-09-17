गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर सीमेंट मिक्सर का ब्रेक फेल, 11 गाड़ियां भिड़ीं
गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर देर रात एक सीमेंट मिक्सर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, जिस वजह से 11 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस भीषण सड़क दुर्घटना में 9 लोग मामूली रूप से घायल हुए।
यह हादसा रात करीब 9 बजकर 45 मिनट पर हुआ। हादसे के बाद सड़क पर करीब 4 किलोमीटर लंबा और 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलने वाला भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे फंसे हुए यात्रियों को अपने घर पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने पड़े।
गुरुग्राम-फरीदाबाद हादसे में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ
जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि ट्रक के ब्रेक अत्यधिक गर्म हो जाने की वजह से यह टक्कर हुई। इस घटना को लेकर किसी ने कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालांकि, हादसे में बचे डॉ. दानिश राजपूत ने बताया कि उनकी कार पूरी तरह से कुचल गई थी, फिर भी उन्हें कोई चोट नहीं आई, जिससे वे हैरान हैं।
पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक संभाला और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाकर रास्ता साफ किया। रात करीब 11:30 बजे तक यातायात सामान्य हो गया। गनीमत रही कि इतनी अफरा-तफरी के बावजूद किसी को गंभीर चोट नहीं आई और न ही किसी की जान गई।