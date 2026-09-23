स्पाइसजेट की दुबई समेत कई उड़ानों में घंटों की देरी, यात्री बेहाल
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23 सितंबर को अगर आप स्पाइसजेट से दुबई से भारत के लिए उड़ान भरने वाले थे, तो शायद आपकी यात्रा में दिक्कत आई होगी। कोच्चि और कोझिकोड जैसे शहरों की उड़ानें घंटों देरी से उड़ीं। कुछ उड़ानें तो कई घंटों तक पीछे खिसक गईं। इतना ही नहीं, भारत से दुबई आने वाली उड़ानों को भी देरी का सामना करना पड़ा, जिससे यात्रियों में काफी निराशा दिखी।
तेहरान और मस्कट की उड़ानें रद्द
यह गड़बड़ी सिर्फ दुबई-भारत रूट तक सीमित नहीं रही। दुबई से तेहरान और अबू धाबी से मस्कट के लिए भी कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे पता चलता है कि हवाई यात्रा में यह अव्यवस्था कितनी दूर तक फैल चुकी थी। अगर आपकी कोई अंतरराष्ट्रीय यात्रा जल्द ही होनी है, तो घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच जरूर कर लें।