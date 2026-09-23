स्पाइसजेट की दुबई समेत कई उड़ानों में घंटों की देरी, यात्री बेहाल

23 सितंबर को अगर आप स्पाइसजेट से दुबई से भारत के लिए उड़ान भरने वाले थे, तो शायद आपकी यात्रा में दिक्कत आई होगी। कोच्चि और कोझिकोड जैसे शहरों की उड़ानें घंटों देरी से उड़ीं। कुछ उड़ानें तो कई घंटों तक पीछे खिसक गईं। इतना ही नहीं, भारत से दुबई आने वाली उड़ानों को भी देरी का सामना करना पड़ा, जिससे यात्रियों में काफी निराशा दिखी।