कोच्चि में एक ही दिन 2 जगह लगी आग, जानिए कैसे बची सभी की जान
लेखन भारत शर्मा
शनिवार को कोच्चि में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाएं हुईं। एक सुबह-सुबह मूसारीपड़ी के एक फ्यूल स्टेशन पर और दूसरी दोपहर के आसपास चेरानल्लूर की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। खुशी की बात यह है कि इन दोनों घटनाओं में किसी को चोट नहीं आई।
मूसारीपड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाई गई
फ्यूल स्टेशन पर लगी आग शॉर्ट सर्किट से हुई, जो स्टेशन के खुलने के ठीक बाद लगी थी। उस समय वहां कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। फायर अधिकारियों ने बताया कि ग्राहकों का न होना एक बड़ी वजह रही, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं, चेरानल्लूर में एक बहुमंजिला इमारत की पहली मंजिल पर निर्माण सामग्री में आग लगी। एल्लूर और त्रिक्काकारा के फायर स्टेशन से पहुंचे फायर फाइटर्स ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।