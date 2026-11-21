फ्यूल स्टेशन पर लगी आग शॉर्ट सर्किट से हुई, जो स्टेशन के खुलने के ठीक बाद लगी थी। उस समय वहां कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। फायर अधिकारियों ने बताया कि ग्राहकों का न होना एक बड़ी वजह रही, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं, चेरानल्लूर में एक बहुमंजिला इमारत की पहली मंजिल पर निर्माण सामग्री में आग लगी। एल्लूर और त्रिक्काकारा के फायर स्टेशन से पहुंचे फायर फाइटर्स ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।