दिल्ली की हवा में हुआ बड़ा सुधार, 10 साल में हुई सबसे साफ

सरकार ने शहर की सड़कों से हजारों टन कचरा और निर्माण का मलबा भी साफ किया है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि हवा को साफ रखने के लिए सबकी मिलकर कोशिशें जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि वायु गुणवत्ता में हुए इस सुधार को बनाए रखने के लिए जनता का लगातार सहयोग बहुत अहम होगा। सड़क की धूल और कचरा जलाने जैसी प्रदूषण वाली जगहों (हॉटस्पॉट) पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी समीक्षा भी हो रही है। इन सब कामों में AI-पावर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है।