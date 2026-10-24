दिल्ली की हवा में हुआ बड़ा सुधार, 10 साल में हुई सबसे साफ

दिल्ली की हवा में हुआ बड़ा सुधार, 10 साल में हुई सबसे साफ
दिल्ली में शनिवार को 24 अक्टूबर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 191 दर्ज किया गया। कोरोना वायरस महामारी के सालों को छोड़कर, पिछले एक दशक में यह इस तारीख का सबसे कम वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा। वायु गुणवत्ता में यह बड़ा सुधार तब आया जब शहर के अधिकारियों ने वाहन प्रदूषण पर सख्ती की। उन्होंने लगभग 9,883 चालान काटे और मशीनों से सड़कों की सफाई का काम भी तेज किया।
मंजिंदर सिंह सिरसा ने की जनता से सहयोग की अपील
सरकार ने शहर की सड़कों से हजारों टन कचरा और निर्माण का मलबा भी साफ किया है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि हवा को साफ रखने के लिए सबकी मिलकर कोशिशें जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि वायु गुणवत्ता में हुए इस सुधार को बनाए रखने के लिए जनता का लगातार सहयोग बहुत अहम होगा। सड़क की धूल और कचरा जलाने जैसी प्रदूषण वाली जगहों (हॉटस्पॉट) पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी समीक्षा भी हो रही है। इन सब कामों में AI-पावर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है।