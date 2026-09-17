प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पुरी में 2,500 दीयों से जगमगाया 'आशीर्वाद का दीया'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर, जाने-माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर 'आशीर्वाद का दीया' नाम की 25 फुट ऊंची विशाल रेत कलाकृति बनाई। इस कलाकृति में प्रधानमंत्री का चित्र भारतीय तिरंगे के साथ दिखाया गया था।
इसे 2,500 दीयों से रोशन किया गया, जो उनके 'राष्ट्र सेवा के 25 साल' के लिए शुभकामनाओं का प्रतीक था।
मानस कुमार साहू ने पुरी में बनाई श्रद्धांजलि कलाकृति
इस श्रद्धांजलि कलाकृति को देखने के लिए पर्यटकों और सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक अन्य कलाकार मानस कुमार साहू ने भी पुरी बीच पर एक खास रेत कलाकृति बनाई।
इसमें उन्होंने मोदी जी के जन्मदिन को विश्वकर्मा पूजा के साथ जोड़ते हुए BRICS समिट और राम मंदिर जैसे हालिया महत्वपूर्ण पड़ावों को भी दर्शाया। पटनायक ने मोदी जी के देश के प्रति निरंतर सेवा के लिए शुभकामनाएं दीं, वहीं साहू ने भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त कीं।