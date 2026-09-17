प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पुरी में 2,500 दीयों से जगमगाया 'आशीर्वाद का दीया'

इस श्रद्धांजलि कलाकृति को देखने के लिए पर्यटकों और सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक अन्य कलाकार मानस कुमार साहू ने भी पुरी बीच पर एक खास रेत कलाकृति बनाई।

इसमें उन्होंने मोदी जी के जन्मदिन को विश्वकर्मा पूजा के साथ जोड़ते हुए BRICS समिट और राम मंदिर जैसे हालिया महत्वपूर्ण पड़ावों को भी दर्शाया। पटनायक ने मोदी जी के देश के प्रति निरंतर सेवा के लिए शुभकामनाएं दीं, वहीं साहू ने भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त कीं।