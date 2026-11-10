मुंबई की दिवाली में AQI में हुआ सुधार, बेंगलुरु में बढ़ रहा प्रदूषण

इस बार दिवाली पर मुंबई वालों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में 18.5 प्रतिशत का सुधार देखा गया। इसके साथ ही AQI भी 211 से घटकर 172 पर आ गया।

वहीं बेंगलुरु में इसके उलट हालात दिखे, जहां वीकेंड के दौरान AQI दोगुने से भी ज्यादा बढकर 53 से 129 पर पहुंच गया। यह उछाल इस साल रविवार आधी रात को दर्ज किए गए 102 के AQI से काफी ज्यादा है और चिंताजनक भी।