मुंबई की दिवाली में AQI में हुआ सुधार, बेंगलुरु में बढ़ रहा प्रदूषण
इस बार दिवाली पर मुंबई वालों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में 18.5 प्रतिशत का सुधार देखा गया। इसके साथ ही AQI भी 211 से घटकर 172 पर आ गया।
वहीं बेंगलुरु में इसके उलट हालात दिखे, जहां वीकेंड के दौरान AQI दोगुने से भी ज्यादा बढकर 53 से 129 पर पहुंच गया। यह उछाल इस साल रविवार आधी रात को दर्ज किए गए 102 के AQI से काफी ज्यादा है और चिंताजनक भी।
देवनार में प्रदूषण बढकर 426 हुआ
भले ही मुंबई में कुल मिलाकर हवा की स्थिति बेहतर रही, लेकिन हर इलाके में ऐसा नहीं था। बांद्रा ईस्ट जैसे इलाकों में रविवार को उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद PM10 का स्तर तेजी से नीचे आया, लेकिन देवनार में तो यह आंकड़ा 426 पर पहुंच गया। हालांकि, घाटकोपर और कोलाबा जैसे इलाकों में यह स्तर काफी हद तक स्थिर बना रहा।
पटाखों से प्रदूषण में 60 प्रतिशत की बढोतरी, मुंबई में 1 प्रतिशत की वृद्धि
विशेषज्ञ बताते हैं कि पटाखों की वजह से स्थानीय प्रदूषण में 60 प्रतिशत तक की बढोतरी हो सकती है, लेकिन यह असर सिर्फ कुछ दिनों के उत्सव तक ही सीमित रहता है। मुंबई के औसत वार्षिक प्रदूषण में इसका योगदान केवल 1 प्रतिशत ही होता है। हालांकि, दिवाली के बाद का स्मॉग साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं बना रहता है।