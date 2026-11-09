दिल्ली में दिवाली के जश्न के दौरान 135 लोग झुलसे, इनमें 35 बच्चे शामिल

दीवाली की रात दिल्ली दमकल विभाग को कुल 257 इमरजेंसी कॉल मिलीं। इनमें से 214 कॉल आग लगने की घटनाओं से जुड़ी थीं, जिसमें सात बड़ी आग की घटनाएं भी शामिल थीं। इन हादसों से निपटने के दौरान 5 दमकलकर्मी घायल हो गए।

जश्न के बाद पूरा शहर घने धुएं की चादर में ढक गया और वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर 373 तक पहुंच गया।