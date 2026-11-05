धनतेरस पर सोना महंगा, पर बिक्री में 40 प्रतिशत तक का उछाल

बढ़ते दामों के साथ खरीदार भी अब सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं। वे अपने बजट में रहकर उन गहनों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनके रोजमर्रा के काम आ सकें।

ब्लूस्टोन के सह-संस्थापक और मुख्य संचालन अधिकारी सुदीप नगर बताते हैं कि अब ग्राहक का सवाल बदल गया है। पहले ग्राहक गहने की कीमत देखते थे, लेकिन अब वे यह सोचते हैं कि इसे और किन मौकों पर पहना जा सकता है।

वहीं गहना ब्रांड अंगारा के संस्थापक और CEO अंकुर डागा बताते हैं कि त्योहारों के दौरान बिक्री में 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक का उछाल आया है। उनका कहना है कि इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि चांदी अब काफी सस्ती मिल रही है।

इससे पता चलता है कि लोग अब ऐसे आभूषणों को पसंद कर रहे हैं जो परंपरा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोनों में उनके काम आ सकें।