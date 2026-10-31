जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से की दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर किया ऐलान

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अपनी दूसरी शादी का ऐलान किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उन्होंने पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है। उन्होंने राजदान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और उन्हें टैग करते हुए लिखा, 'कल एक नई यात्रा शुरू हुई।' यह खबर ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने महज 3 महीने पहले ही उमर को उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने उनके विवाह को खत्म करने का फैसला सुनाया था।