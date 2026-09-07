43,000 करोड़ के महाठग सौरभ चंद्राकर को भारत या UAE, किसे सौंपेगा ओमान?

बताया जाता है कि चंद्राकर और उनके साथी रवि उप्पल ने मिलकर सात सालों में करीब 43,000 करोड़ रुपये का एक अवैध सट्टा नेटवर्क चलाया था। पहले जब उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो चंद्राकर एक नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर UAE से ओमान भाग गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनसे जुड़ी 20 अचल संपत्ति को जब्त किया है, जिनकी कीमत 1,700 करोड़ रुपये है। इस बीच, माना जा रहा है कि उप्पल वानुअतु में छिपा हुआ है।