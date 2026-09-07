43,000 करोड़ के महाठग सौरभ चंद्राकर को भारत या UAE, किसे सौंपेगा ओमान?
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सौरव चंद्राकर, जो महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का मुख्य चेहरा हैं, फिलहाल भारत नहीं लौट रहा है। उन्हें जून में ओमान में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दोनों ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। अब ओमान के अधिकारी यह फैसला करेंगे कि पहले उन्हें किस देश को सौंपा जाए।
चंद्राकर पर 43,000 करोड़ का सट्टा नेटवर्क चलाने का आरोप
बताया जाता है कि चंद्राकर और उनके साथी रवि उप्पल ने मिलकर सात सालों में करीब 43,000 करोड़ रुपये का एक अवैध सट्टा नेटवर्क चलाया था। पहले जब उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो चंद्राकर एक नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर UAE से ओमान भाग गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनसे जुड़ी 20 अचल संपत्ति को जब्त किया है, जिनकी कीमत 1,700 करोड़ रुपये है। इस बीच, माना जा रहा है कि उप्पल वानुअतु में छिपा हुआ है।