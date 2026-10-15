आलू की सब्जी के लिए पति ने पत्नी को नोचा, पत्थर से मारा; हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

दंपति के बच्चों ने तुरंत पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद प्रीति को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने विश्वकर्मा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और उसे पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है।

सर्किल ऑफिसर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि विश्वकर्मा खाने से खुश नहीं था और इसी बात पर उसने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया।