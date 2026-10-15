आलू की सब्जी के लिए पति ने पत्नी को नोचा, पत्थर से मारा; हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
देश
उत्तर प्रदेश के डोमापुर में खाने को लेकर एक झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। ओम प्रकाश विश्वकर्मा ने अपनी 40 साल की पत्नी प्रीति विश्वकर्मा पर आलू की सब्जी बनाने की बात को लेकर हमला कर दिया।
आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को काटा और एक पत्थर से भी मारा। इस हमले में प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गईं।
विश्वकर्मा पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
दंपति के बच्चों ने तुरंत पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद प्रीति को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने विश्वकर्मा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और उसे पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है।
सर्किल ऑफिसर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि विश्वकर्मा खाने से खुश नहीं था और इसी बात पर उसने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया।