पूर्व विधायक की हत्या के बाद हड़कंप, राजस्थान में पुलिस महकमे पर गिरी गाज

पूर्व भाजपा विधायक अतर सिंह भडाना की हत्या के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने वीयर थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा, छह पुलिसकर्मियों को एपीओ किया गया और दो को उनके पदों से हटा दिया गया है।

यह कदम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के तुरंत बाद उठाया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत और भुसावर के सर्किल ऑफिसर नीरज भारद्वाज को भी सहायक अभियोजन अधिकारी किया गया है। राज्य सरकार अब यह पता लगा रही है कि आखिर कहां चूक हुई।