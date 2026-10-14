पूर्व विधायक की हत्या के बाद हड़कंप, राजस्थान में पुलिस महकमे पर गिरी गाज
पूर्व भाजपा विधायक अतर सिंह भडाना की हत्या के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने वीयर थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा, छह पुलिसकर्मियों को एपीओ किया गया और दो को उनके पदों से हटा दिया गया है।
यह कदम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के तुरंत बाद उठाया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत और भुसावर के सर्किल ऑफिसर नीरज भारद्वाज को भी सहायक अभियोजन अधिकारी किया गया है। राज्य सरकार अब यह पता लगा रही है कि आखिर कहां चूक हुई।
क्रशर विवाद के दौरान हुई भडाना की हत्या
भोंडा गांव में एक स्टोन क्रशर को फिर से खोलने को लेकर रविवार को हुए गरमागरम विवाद के दौरान भडाना की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों ने उन पर चरागाह भूमि पर कब्जा करने और अवैध खनन का आरोप लगाया था। जब उन्होंने विरोध कर रहे ग्रामीणों का सामना किया, तो मामला हिंसक हो गया। यह क्रशर करीब एक साल से बंद था। इसी वजह से यहां लंबे समय से तनाव का माहौल बना हुआ था।
सीएम भजनलाल शर्मा ने जवाबदेही पर दिया जोर
मुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस की बेहतर जवाबदेही पर जोर दिया। उन्होंने भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए कदम उठाने का भी वादा किया। सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों की जड़ तक पहुंचना और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है।