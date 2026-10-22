बिजली संकट के बीच 'संजीवनी', कोयले की आपूर्ति में हो रहा सुधार

पिछले एक महीने में, ऐसे बिजली संयंत्रों की संख्या 60 से बढ़कर 96 हो गई है जिनमें तीन दिन से भी कम का कोयला बचा है, जो एक खतरनाक स्थिति है। इसकी मुख्य वजह खनन वाले इलाकों में रुक-रुक कर हुई बारिश और पनबिजली का कम उत्पादन रहा।

अल नीनो के कारण भी हालात और मुश्किल हुए। बिजली की मांग पिछले साल के मुकाबले 50 गीगावाट तक बढ़ गई है, जिसने कोयले से चलने वाले पावर स्टेशनों पर काफी दबाव डाला है। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, गुजरात में फिलहाल बिजली या कोयले की कोई कमी नहीं है, हालांकि राज्य के नेता इस बारे में अभी खामोश हैं।