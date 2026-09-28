बारिश से थमी चार धाम यात्रा फिर शुरू, अब DM के हाथ में यात्रियों की सुरक्षा की कमान
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बारिश और भूस्खलन के कारण दो दिन से रुकी चार धाम यात्रा अब फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था। मौसम साफ होते ही, अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा जारी रखने की हरी झंडी दे दी है।
मैजिस्ट्रेटों को चार धाम यात्रा रोकने या शुरू करने का अधिकार
अब स्थानीय जिला मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार मिल गया है कि वे मौसम और रास्ते की ताज़ा जानकारी के आधार पर यात्रा को रोक या फिर से शुरू कर सकें। ऐसा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हाल ही में, केदारनाथ के पास भूस्खलन के कारण लगभग 1,500 लोग फंसे थे, जिन्हें बचाव टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारी अभी भी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें।