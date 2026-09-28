बारिश से थमी चार धाम यात्रा फिर शुरू, अब DM के हाथ में यात्रियों की सुरक्षा की कमान

अब स्थानीय जिला मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार मिल गया है कि वे मौसम और रास्ते की ताज़ा जानकारी के आधार पर यात्रा को रोक या फिर से शुरू कर सकें। ऐसा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हाल ही में, केदारनाथ के पास भूस्खलन के कारण लगभग 1,500 लोग फंसे थे, जिन्हें बचाव टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारी अभी भी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें।