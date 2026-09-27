ओडिशा में बुजुर्गों की अटकी पेंशन पर खुशखबरी, 20 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 3,500 रुपये तक मिलेंगे

योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। 60 से 79 साल के बुजुर्गों को 1,000 रुपये, जबकि 80 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों को 3,500 रुपये मिलते हैं। भुगतान में हुई हालिया देरी को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि वे वित्त विभाग और केंद्र सरकार के विभागों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनका पैसा मिल सके।