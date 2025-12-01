ओडिशा: KIIT विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के छात्र ने की आत्महत्या, इस साल तीसरी घटना

ओडिशा: KIIT विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के छात्र ने की आत्महत्या, इस साल तीसरी घटना
क्या है खबर?
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के एक छात्र को उसके छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया है। यह इस साल में ऐसी तीसरी घटना है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी राहुल यादव के रूप में हुई है, जो निजी संस्थान में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
घटना
कैसे घटी यह घटना?
पुलिस ने बताया कि छात्र के हॉस्टल के साथियों ने असामान्य रूप से लंबे समय तक राहुल के कमरे का दरवाजा बंद रहने पर रविवार रात पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला तो राहुल मृत अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने बताया कि राहुल का कमरे का दरवाजा खोलने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए KIMS अस्पताल ले जाया गया। मामले की जांच जारी है।
कार्रवाई
पुलिस ने क्या की कार्रवाई?
पुलिस ने बताया के फोरेंसिक जांच टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और छात्र का फोन, लैपटॉप समेत अन्य साक्ष्य उठाए।कमरे को सील कर दिया गया है और छात्रा के माता-पिता को सूचना दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की अधिक स्पष्टता के लिए छात्र के हॉस्टल के साथियों से बात की और विश्वविद्यालय प्रशासन के संपर्क में हैं। परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भुवनेश्वर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक प्लाटून बल तैनात किया है।
पुनरावृत्ति
विश्वविद्यालय में इस साल हुई यह तीसरी घटना
इस साल 16 फरवरी और 1 मई को नेपाल के 2 छात्रों ने भी आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद जुलाई में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालय से यह बताने को कहा था कि नेपाल के दो छात्रों की मौत के बाद संस्थान के खिलाफ अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। UGC द्वारा गठित जांच समिति ने आत्महत्याओं के लिए विश्वविद्यालय की अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों को जिम्मेदार माना था।