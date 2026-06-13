ओडिशा ने मिटाई 'गुलामी की निशानी', 64 जगहों को लौटाए उनके असली ओड़िया नाम

ओडिशा पैनल ने नामों की सिफारिश की थी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

यह फैसला रातोंरात नहीं लिया गया था। इसके लिए जिलाधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और आम लोगों से भी राय ली गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉ. प्रतिभा राय की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इन प्रस्तावों की समीक्षा की और बदले हुए नामों की सिफारिश की। इसके बाद राज्य कैबिनेट ने इन नामों को मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने इस पहल के बारे में बताया कि इसका मकसद ओडिशा की भाषाई विरासत, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक प्रामाणिकता को बचाना और बढ़ावा देना है।