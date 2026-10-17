ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू का दौरा, तैयारियां जोरों पर

ओडिशा में देश के 2 शीर्ष नेताओं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लगातार दौरों की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को खुर्दा में एक नए RBI डेटा सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने पहुंचेंगे।

इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 28 अक्टूबर से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिवसीय यात्रा पर लौटेंगी। इन महत्वपूर्ण दौरों को देखते हुए राज्य में तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं।