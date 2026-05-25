झुलसाती गर्मी से मिली राहत! ओडिशा में अब दोपहर 11 से 3 बजे तक मजदूरों से बाहर काम नहीं
ओडिशा लोक निर्माण विभाग ने एक सख्त निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक, दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच किसी भी मजदूर से बाहर काम नहीं करवाया जाएगा। यह निर्देश तब जारी किया गया जब ऐसी खबरें आईं कि कुछ ठेकेदार अभी भी इस अवधि में मजदूरों से काम ले रहे थे। अब ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन भयंकर गर्मी वाले घंटों में मजदूरों को छाया, पीने का पानी और प्राथमिक उपचार की सुविधा मिले।
लू का कहर 28 मई तक जारी रहेगा
मैदान पर तैनात अधिकारी यह देख रहे हैं कि इन नए नियमों का ठीक से पालन हो। साथ ही वे लोगों को गर्मी से बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। ओडिशा में छह जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जिनमें टिटलागढ़ में तो पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि लू का यह प्रकोप कम से कम 28 मई तक बना रहेगा। ऐसे में, सभी प्रभावित जिलों में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।