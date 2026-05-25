झुलसाती गर्मी से मिली राहत! ओडिशा में अब दोपहर 11 से 3 बजे तक मजदूरों से बाहर काम नहीं

लू का कहर 28 मई तक जारी रहेगा

मैदान पर तैनात अधिकारी यह देख रहे हैं कि इन नए नियमों का ठीक से पालन हो। साथ ही वे लोगों को गर्मी से बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। ओडिशा में छह जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जिनमें टिटलागढ़ में तो पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि लू का यह प्रकोप कम से कम 28 मई तक बना रहेगा। ऐसे में, सभी प्रभावित जिलों में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।