ओडिशा: मदरसे में यौन उत्पीड़न के बाद नाबालिग छात्र की हत्या, हिरासत में लिए 5 किशोर

ओडिशा के नयागढ़ जिले के एक मदरसे में एक नाबालिग छात्र की उसके वरिष्ठ छात्रों ने कथित तौर पर लंबे समय तक यौन शोषण करने के बाद हत्या कर दी। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। इसी तरह मदरसे ने भी आरोपी छात्रों के नाम अपनी सूची से हटा दिए हैं और उनके जन्म प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिए हैं। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

वारदात कैसे घटी यह वारदात? पुलिस ने बताया कि मृतक छात्र कटक जिले का रहने वाला था और नीलापल्ली के एक मदरसे में पढ़ता था। उसके पिता की शिकायत के अनुसार, मदरसे के परिसर में एक खाली पड़े शौचालय में उसकी हत्या करने के बाद शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था। पुलिस ने बताया कि 31 अगस्त को दोपहर 1 बजे दो सीनियर छात्रों ने पीड़ित पर जानलेवा हमला किया था और उसे मरा हुआ समझकर सेप्टिक टैंक में छोड़ दिया था।

पुनरावृत्ति 2 सितंबर को की छात्र की हत्या पुलिस ने बताया कि 31 अगस्त की घटना के बाद छात्र बच गया था, लेकिन 2 सितंबर को उसे बचाने के बहाने 2 छात्र फिर से उस जगह ले आए। कथित तौर पर उन्होंने 3 अन्य छात्रों के साथ मिलकर उसका यौन उत्पीड़न करते हुए हमला किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शव को टैंक में फेंक दिया। टैंक से उठी दुर्गन्ध के बाद पुलिस ने 5 सितंबर को शव को बरामद कर लिया।