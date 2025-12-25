ओडिशा में एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी नेता गणेश उइके समेत 5 नक्सली मारे गए
क्या है खबर?
ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने अपने 2 दिवसीय छापेमारी अभियान में 5 माओवादी नेताओं को मार गिराया है, जिसमें शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके भी शामिल है। उइके पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम था। सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई 2 अलग-अलग स्थानों पर की है, जिसमें एक जगह 2 और दूसरी जगह 3 माओवादी मारे गए हैं। मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं।
अभियान
50 से अधिक लोगों की टीम ने चलाया था अभियान
विशेष खुफिया शाखा से मिली जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने कंधमाल के चाकापद थाना क्षेत्र और राम्भा वन क्षेत्र में गंजम जिले के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया था। अभियान में 23 टीमों, 20 विशेष अभियान समूह (SOG) टीमों, 2 CRPF टीमों और एक BSF टीम शामिल थी। टीम ने बुधवार को बेलघर थाना क्षेत्र के गुम्मा वन क्षेत्र में 2 माओवादी मारे और गुरुवार को चाकापद के नारिग झोला वन क्षेत्र में तीन अन्य ढेर किए।
पहचान
अब इलाके में बचा एक माआवोदी नेता
मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने वर्दीधारी 3 पुरुष और दो महिला माओवादियों के शव बरामद किए है। उनके पास से 2 INSAS राइफलें और एक .303 राइफल मिली। 69 वर्षीय गणेश उइके को पक्का हनुमंतु, राजेश तिवारी, चमरू और रूपा के नाम से भी जाना जाता है। वह तेलंगाना के नालगोंडा जिले के चेंदूर मंडल के पुल्लेमाला गांव का निवासी था। अब माना जा रहा है कि देवूजी ही इस क्षेत्र में सक्रिय एकमात्र प्रमुख माओवादी नेता बचा है।