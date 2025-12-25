ओडिशा के कंधमाल में 5 माओवादी मारे गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ओडिशा में एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी नेता गणेश उइके समेत 5 नक्सली मारे गए

लेखन गजेंद्र 02:05 pm Dec 25, 202502:05 pm

क्या है खबर?

ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने अपने 2 दिवसीय छापेमारी अभियान में 5 माओवादी नेताओं को मार गिराया है, जिसमें शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके भी शामिल है। उइके पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम था। सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई 2 अलग-अलग स्थानों पर की है, जिसमें एक जगह 2 और दूसरी जगह 3 माओवादी मारे गए हैं। मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं।