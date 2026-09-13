तस्करों से बचाए गए 5 नन्हे ओरंगुटान, ओडिशा में म्यूजिक थेरेपी और झूलों के साथ मिल रहा नया जीवन

इन नन्हे ओरंगुटानों की देखभाल करने वाले और डॉक्टर 24 घंटे इनकी निगरानी कर रहे हैं। इन्हें दूध, फल और सब्जियों का पौष्टिक आहार मिल रहा है। इन्हें घर जैसा माहौल देने के लिए म्यूजिक थेरेपी, झूले और मुलायम खिलौने भी दिए गए हैं। इनमें से कुछ बच्चे तो बुखार और सर्दी से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि इन जानवरों की तस्करी कैसे की गई। पुलिस की उम्मीद है कि इस तरह के अवैध वन्यजीव व्यापार को पूरी तरह से रोका जा सके।