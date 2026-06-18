ओडिशा की कक्षा 8 तक की किताबों में मिली 1,678 गलतियां, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गलतियां सुधारने के आदेश दिए

इन गलतियों की जाँच करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जो एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री माझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी गलतियों को तुरंत ठीक करें और भविष्य में ऐसी चूक दोबारा न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जो लोग इन गलतियों के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इन गलतियों को लेकर शिक्षकों में काफी नाराजगी है। ओडिशा प्राथमिक अध्यापक संघ के अध्यक्ष ब्रह्मानंद महाराणा ने सवाल उठाया है कि आखिर ये इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो गईं। अब सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे से पाठ्यपुस्तकों की बेहतर तरीके से समीक्षा की जाएगी।