ओडिशा में 8 साल बाद फिर से होंगे छात्रसंघ चुनाव, मुख्यमंत्री ने दी हरी झंडी

ओडिशा के कॉलेजों में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अब छात्र संघ चुनाव फिर से कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस फैसले को हरी झंडी दे दी है। दशहरा से पहले इन चुनावों की सारी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। 7 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, 9 अक्टूबर को नामांकन भरे जाएंगे और 15 अक्टूबर को मतदान होगा। अगले ही दिन यानी 16 अक्टूबर को विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई जाएगी।