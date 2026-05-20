ओडिशा: 12वीं के 4 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म! आज आ रहे नतीजे

आर्ट्स संकाय में सबसे ज्यादा छात्र, नतीजे ऑनलाइन

आर्ट्स संकाय में सबसे ज्यादा छात्र थे, जिनकी संख्या करीब ढाई लाख थी। इसके बाद साइंस और कॉमर्स का नंबर था, जबकि वोकेशनल स्ट्रीम में छात्रों की संख्या कम रही। नतीजा देखने के लिए, आप सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लें।

नतीजे डिजी-लॉकर पर भी उपलब्ध रहेंगे, यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। आपके नतीजों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।