ओडिशा: 12वीं के 4 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म! आज आ रहे नतीजे
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आज का दिन ओडिशा के 12वीं के छात्रों के लिए बहुत खास है। सभी संकायों के नतीजे आज आने वाले हैं। अगर आपने फरवरी और मार्च के बीच परीक्षाएं दी थीं, तो नतीजे जारी होने के बाद आपके अंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस साल 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप अकेले नहीं हैं जो बार-बार पेज रिफ्रेश कर रहे होंगे!
आर्ट्स संकाय में सबसे ज्यादा छात्र, नतीजे ऑनलाइन
आर्ट्स संकाय में सबसे ज्यादा छात्र थे, जिनकी संख्या करीब ढाई लाख थी। इसके बाद साइंस और कॉमर्स का नंबर था, जबकि वोकेशनल स्ट्रीम में छात्रों की संख्या कम रही। नतीजा देखने के लिए, आप सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लें।
नतीजे डिजी-लॉकर पर भी उपलब्ध रहेंगे, यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। आपके नतीजों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।