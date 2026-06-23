ओडिशा ने 64 जगहों की अंग्रेजी स्पेलिंग बदलकर ओडिया पहचान को दी नई पहचान देश Jun 23, 2026

ओडिशा सरकार ने राज्य की 64 जगहों की अंग्रेजी स्पेलिंग में बदलाव किया है। अब इनके नाम ठीक वैसे ही लिखे जाएंगे, जैसे इन्हें स्थानीय ओडिया भाषा में बोला जाता है। इस कदम का मुख्य मकसद पुराने अंग्रेज जमाने के नामों को हटाकर स्थानीय भाषा और पहचान को बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि इन जगहों के आधिकारिक नामों में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ उनकी स्पेलिंग में सुधार किया गया है।