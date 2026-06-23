ओडिशा ने 64 जगहों की अंग्रेजी स्पेलिंग बदलकर ओडिया पहचान को दी नई पहचान
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ओडिशा सरकार ने राज्य की 64 जगहों की अंग्रेजी स्पेलिंग में बदलाव किया है। अब इनके नाम ठीक वैसे ही लिखे जाएंगे, जैसे इन्हें स्थानीय ओडिया भाषा में बोला जाता है। इस कदम का मुख्य मकसद पुराने अंग्रेज जमाने के नामों को हटाकर स्थानीय भाषा और पहचान को बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि इन जगहों के आधिकारिक नामों में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ उनकी स्पेलिंग में सुधार किया गया है।
मैप और साइन पर दिखेंगे कटका, बालेश्वर, राउरकेला
कटक को अब 'कटका', बालासोर को 'बालेश्वर' और राउरकेला को 'राउरकेला' के नाम से लिखा जाएगा। जल्द ही ये नई स्पेलिंग मैप, साइन बोर्ड और सभी सरकारी दस्तावेजों में दिखने लगेगी। इस बदलाव का उद्देश्य लोगों की उलझन दूर करना है। साथ ही, इससे सरकारी कामकाज और बातचीत भी ओडिशा की संस्कृति और जड़ों से ज्यादा जुड़ी हुई महसूस होगी।