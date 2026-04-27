ओडिशा में जनगणना ड्यूटी पर 2 शिक्षकों की मौत, जानिए क्या रहा कारण
ओडिशा में जनगणना ड्यूटी के दौरान 2 स्कूल शिक्षकों की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। अंदेशा है कि उनकी मौतें हीटस्ट्रोक के कारण हुई हैं। बीते सप्ताहांत मयूरभंज और सुंदरगढ़ में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। राजकापुर हेम्ब्रम और अनुराग एक्का नाम के ये दोनों शिक्षक अपनी ड्यूटी पर ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और दुर्भाग्य से उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह घटना बताती है कि कठिन मौसम में काम करने वाले कर्मचारियों को कितना खतरा उठाना पड़ता है।
ओडिशा प्रशासन ने जारी किए दिशानिर्देश
इन दुखद मौतों से पहले ही ओडिशा सरकार ने जनगणना कर्मचारियों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें सलाह दी गई थी कि लोग सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच घर के अंदर रहें, लगातार पानी पीते रहें और ORS का उपयोग करें। अब स्थानीय प्रशासन इन घटनाओं के असल कारणों की जांच कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना को रोका जा सके।