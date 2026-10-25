आंध्र तट पर महाचक्रवात की दस्तक: ओडिशा में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, कई जिले रेड अलर्ट पर

चक्रवात के बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट से टकराने का अनुमान है, इस दौरान हवाओं की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ओडिशा ने गंजाम और कोरापुट जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

28 और 29 अक्टूबर को इन जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं जैसे कमजोर तबके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में करीब 60 ODRAF टीमें और 17 NDRF टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही, 225 फायर सर्विस टीमें भी हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। मछुआरों को 24 अक्टूबर से ही समुद्र में न जाने और किनारे पर रहने की हिदायत दी गई है।