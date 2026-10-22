सड़क हादसे ने छीन ली ओडिशा के दो स्वर्ण पदक विजेता एथलीटों की जान

ओडिशा के दो उभरते हुए एथलीट, 21 साल के मृत्यम जयराम डंडापती और 20 साल के मलय बारीक का कटक में एक सड़क हादसे के बाद दुखद निधन हो गया। यह घटना बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को हुई थी।

उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों को बचाया नहीं जा सका। उनके इस असामयिक निधन से उनके परिवारों और पूरे खेल समुदाय में गहरा दुख फैल गया है।