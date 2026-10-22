सड़क हादसे ने छीन ली ओडिशा के दो स्वर्ण पदक विजेता एथलीटों की जान
ओडिशा के दो उभरते हुए एथलीट, 21 साल के मृत्यम जयराम डंडापती और 20 साल के मलय बारीक का कटक में एक सड़क हादसे के बाद दुखद निधन हो गया। यह घटना बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को हुई थी।
उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों को बचाया नहीं जा सका। उनके इस असामयिक निधन से उनके परिवारों और पूरे खेल समुदाय में गहरा दुख फैल गया है।
डंडापती को अंडर-23 में स्वर्ण, बारीक को अंडर-20 रिले में कामयाबी
जयराम एक उभरते हुए स्प्रिंट सितारे थे। उन्होंने इंडिया ओपन अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे।
वहीं, बारीक ने भी पिछले साल अंडर-20 4x400 रिले में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई थी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उनके निधन को "ओडिशा के खेल बिरादरी के लिए एक गहरा नुकसान" बताया। उनकी इस बात से पूरे राज्य में फैले दुख को समझा जा सकता है।