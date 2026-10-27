आंध्र प्रदेश ने कोटिया में किया चुनाव कराने का ऐलान, ओडिशा सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
आंध्र प्रदेश ने कोटिया इलाके में स्थानीय चुनाव कराने का ऐलान किया है, जिसे लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस ऐलान के बाद ओडिशा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ओडिशा का कहना है कि आंध्र प्रदेश का यह कदम अदालत के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया था। ये चुनाव 3 नवंबर को होने वाले हैं, जिनमें फागुनासिनेरी, गंजईपदर और फाटुसिनेरी जैसे गांव शामिल हैं।
1936 से चला आ रहा सीमा विवाद अब भी जारी
यह सीमा विवाद 1936 से चला आ रहा है, जब ओडिशा एक प्रांत बना था। तब से लेकर अब तक इस मुद्दे पर तनाव बना रहता है। एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का मूल मुकदमा खारिज होने के बाद भी ओडिशा कानूनी तौर पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। राजनीतिक तौर पर भी माहौल गरमा रहा है। बीजू जनता दल (BJD) चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दखल दें। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भाजपा पर पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगाया है और संकेत दिया है कि उनके गठबंधन शायद समाधान के रास्ते में आ रहे हैं।