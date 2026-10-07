दिल्ली में अक्टूबर की सुबहें गर्मियों जैसी, AQI का भी बदल रहा मिजाज
इस साल दिल्ली में अक्टूबर की सुबहें सामान्य से ज्यादा गर्म महसूस हो रही हैं। बुधवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो शुरुआती अक्टूबर के आम तापमान से करीब 3 डिग्री ज्यादा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिन का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इस गर्मी के बावजूद, शहर की हवा की गुणवत्ता अभी बहुत खराब नहीं है। मौजूदा AQI 133 है, जो मध्यम श्रेणी में आता है।
दिल्ली में तापमान अलग-अलग रहा और AQI में उतार-चढ़ाव देखा गया
शहर भर में तापमान में अंतर देखा गया। रिज इलाके में सबसे कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि पालम और लोधी रोड पर यह 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। पिछले 24 घंटों में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है।
सप्ताह भर में प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ा है। रविवार को AQI 187 तक पहुंच गया था, लेकिन मंगलवार तक यह घटकर 179 हो गया। अक्टूबर का महीना जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।