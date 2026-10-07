दिल्ली में अक्टूबर की सुबहें गर्मियों जैसी, AQI का भी बदल रहा मिजाज

शहर भर में तापमान में अंतर देखा गया। रिज इलाके में सबसे कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि पालम और लोधी रोड पर यह 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। पिछले 24 घंटों में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है।

सप्ताह भर में प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ा है। रविवार को AQI 187 तक पहुंच गया था, लेकिन मंगलवार तक यह घटकर 179 हो गया। अक्टूबर का महीना जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।