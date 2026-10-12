दिल्ली में महिला पत्रकारों पर हमला, NWMI ने कहा - खतरे में है प्रेस की आजादी

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन कर रही महिला पत्रकारों पर पुलिस ने कथित तौर पर हमला किया। इस घटना के बाद प्रेस जगत में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने साफ कहा है कि धमकी भरे माहौल में स्वतंत्र प्रेस काम नहीं कर सकती। संगठन ने उन सभी महिला पत्रकारों का समर्थन किया जो उस वक्त सिर्फ अपना पेशेवर काम कर रही थीं।