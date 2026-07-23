राजस्थान में 2 करोड़ की उगाही में नर्स गिरफ्तार, डॉक्टर को तस्वीरों से फंसाया
राजस्थान के बाड़मेर में एक नर्स कमला को गिरफ्तार किया गया है। उस पर 65 साल के एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करने और कई सालों में उनसे करीब 2 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप लगा है। डॉक्टर ने बताया कि कमला ने उनके निजी कमरे में चुपके से उनकी तस्वीरें ले ली थीं। इसके बाद, वह उन्हें धमकाने लगी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वह इन तस्वीरों को सार्वजनिक कर देगी, या उन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाएगी, या फिर उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है।
फोटो ब्लैकमेल और खाली चेक मांगने के आरोप
यह मामला 2016 का है, जब कमला रात की ड्यूटी वाली नर्स थी। इसी वजह से उसे डॉक्टर के निजी कमरे तक आसानी से पहुंच मिल गई थी। आरोप है कि उसने चाय बनाने का बहाना बनाकर डॉक्टर की चुपके से तस्वीरें ले लीं। इसके बाद, उसने डॉक्टर को खाली चेक पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया।
इतना ही नहीं, पुलिस ने बताया कि कमला एक दूसरे फोन से डॉक्टर की हर हलचल पर नजर रखती थी और अस्पताल के CCTV कैमरों का भी इस्तेमाल करती थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस ने उसके पास से 17,000 रुपये बरामद किए। हालांकि, कमला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इनकार किया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।