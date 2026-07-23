राजस्थान में 2 करोड़ की उगाही में नर्स गिरफ्तार, डॉक्टर को तस्वीरों से फंसाया

यह मामला 2016 का है, जब कमला रात की ड्यूटी वाली नर्स थी। इसी वजह से उसे डॉक्टर के निजी कमरे तक आसानी से पहुंच मिल गई थी। आरोप है कि उसने चाय बनाने का बहाना बनाकर डॉक्टर की चुपके से तस्वीरें ले लीं। इसके बाद, उसने डॉक्टर को खाली चेक पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया।

इतना ही नहीं, पुलिस ने बताया कि कमला एक दूसरे फोन से डॉक्टर की हर हलचल पर नजर रखती थी और अस्पताल के CCTV कैमरों का भी इस्तेमाल करती थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस ने उसके पास से 17,000 रुपये बरामद किए। हालांकि, कमला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इनकार किया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।