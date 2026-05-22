NEET UG: 21 जून को मुफ्त दोबारा परीक्षा, रिफंड पोर्टल भी खुलेगा जल्द

NTA की NEET पुन: परीक्षा 21 जून को, बिना किसी फीस के

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने साफ किया है कि दोबारा होने वाली इस परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह नई परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के बीच पिछली परीक्षा रद्द कर दी गई थी। करीब 22 लाख छात्रों के इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। उम्मीदवार 21 मई को रात 11:50 बजे तक अपने पसंदीदा परीक्षा शहर में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि उनका नया परीक्षा केंद्र पहले वाले से अलग हो सकता है।