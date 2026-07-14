NEET UG 2026: NTA ने जारी किए OMR और जवाब, 15 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति

यदि आपको लगता है कि आपके रिकॉर्ड किए गए जवाबों में कोई गड़बड़ी है, तो आप 15 जुलाई को सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा। साथ ही, आपको अपनी आपत्ति के समर्थन में जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब केवल रिकॉर्ड किए गए जवाबों पर ही आपत्ति स्वीकार की जाएगी, क्योंकि आंसर की को चुनौती देने का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। इसलिए, बिना देर किए अपनी आपत्ति जल्द से जल्द दर्ज कराएं और किसी भी गलतफहमी या भ्रम से बचने के लिए केवल NTA की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।