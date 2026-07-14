NEET UG 2026: NTA ने जारी किए OMR और जवाब, 15 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति
NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने हाल ही में आपकी स्कैन की हुई OMR उत्तर पुस्तिकाओं और रिकॉर्ड किए गए जवाबों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। छात्र इन्हें वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लॉगिन ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा और OTP के जरिए सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह पूरी तरह से सुरक्षित व्यवस्था है, जिससे सिर्फ आप ही अपने रिकॉर्ड तक पहुंच पाएंगे।
आपत्ति की आखिरी तारीख 15 जुलाई
यदि आपको लगता है कि आपके रिकॉर्ड किए गए जवाबों में कोई गड़बड़ी है, तो आप 15 जुलाई को सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा। साथ ही, आपको अपनी आपत्ति के समर्थन में जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब केवल रिकॉर्ड किए गए जवाबों पर ही आपत्ति स्वीकार की जाएगी, क्योंकि आंसर की को चुनौती देने का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। इसलिए, बिना देर किए अपनी आपत्ति जल्द से जल्द दर्ज कराएं और किसी भी गलतफहमी या भ्रम से बचने के लिए केवल NTA की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।