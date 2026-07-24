NEET पेपर लीक मामले में NTA ने 47 अधिकारियों को किया बर्खास्त

NEET पेपर लीक मामले में NTA ने 47 अधिकारियों को किया बर्खास्त, अधिकतर संविदा पर तैनात

क्या है खबर?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ा कदम उठाया है। NTA ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने 47 अधिकारी और कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसी तरह इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है। NEET पेपर लीक के बाद उठाया गया यह बड़ा कदम है।