प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश

पेपर लीक मामले की बड़ी बातें: प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, वांगचुक की हड़ताल खत्म, शिक्षा सचिव हटाए

लेखन गजेंद्र 12:21 am Jul 24, 202612:21 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में बढ़ते छात्रों के आंदोलन को देखते हुए गुरुवार आधी रात को 12 बजे वीडियो संदेश जारी किया और एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुरुवार को अधिकारियों ने पूरा दिन इस पर काम करके मसौदा सौंप दिया है, जिस पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इसे अंतिम रूप देकर संसद में पेश किया जाएगा और जल्द पारित कराएंगे।