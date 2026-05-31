NEET UG परीक्षा: NTA ने दूर की हर उलझन, बैंक डिटेल्स की अंतिम तिथि भी बढ़ाई

NTA ने बैंक डिटेल्स जमा करने की तारीख 22 जून हुई

जिन उम्मीदवारों को रिफंड मिलना है, NTA ने उन्हें बैंक डिटेल्स जमा करने के लिए और समय दिया है। बैंक डिटेल्स सबमिट करने की आखिरी तारीख अब 22 जून कर दी गई है। लगभग 13 लाख उम्मीदवार पहले ही अपने बैंक डिटेल्स अपडेट कर चुके हैं। परीक्षा की भाषा वही रहेगी जो पहले चुनी गई थी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

परीक्षा केंद्र 15 से 21 मई के बीच अपडेट किए गए शहर के विकल्पों के आधार पर तय होंगे। अगर किसी उम्मीदवार ने शहर का विकल्प अपडेट नहीं किया है, तो उसका पहले चुना गया शहर ही मान्य माना जाएगा। यदि पिछले परीक्षा केंद्र पर आपको कोई परेशानी हुई थी, तो आप अपनी शिकायत और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ neetug2026@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। NTA इस संबंध में आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है।